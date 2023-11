🎥 Quand le frère aîné de Jérémy Doku fait le show aussi

Jefferson Doku n'a pas eu la carrière de son petit frère Jérémy. Passé par les centres de formation de l'Antwerp et du Beerschot, Jefferson a dû mettre un terme à sa carrière pour cause de blessure, et s'est reconverti dans le management.

Il fait ainsi partie des conseillers et managers de l'ailier de Manchester City. Mais depuis que Jérémy Doku brille en Angleterre, une vidéo refait le tour du web : datant de quelques années, elle montre l'aîné Jefferson ridiculisant un ami lors d'un match de futsal. Visiblement, la technique est de famille !

Jeremy Doku’s older brother Jefferson has also been known to end a few careers 😠🥜



(via jefferson_doku/IG) pic.twitter.com/wTQ26CcfBh