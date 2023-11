Le Standard bientôt privé de Ngoy... et Vanheusden ?

Contre Malines, Zinho Vanheusden a été averti dans le temps additionnel de la seconde période. Il rejoint Nathan Ngoy et les menacés de suspension avec quatre cartes jaunes.

Le Standard a vécu une rencontre frustrante, ce dimanche contre Malines. Les Rouches sont bien entrés dans leur match, ont ouvert la marque avant de reculer et subir l'égalisation de Rob Schoofs en fin de partie.

Il reste sept minutes à jouer lorsque William Balikwisha manque sa passe en retrait et que le KVM revient à égalité, puisque six minutes de temps additionnel se sont ajoutées. Sept minutes pendant lesquelles le Standard a réessayé d'attaquer et de récupérer le ballon rapidement pour mettre la pression sur Malines.

Mais c'est dans une altercation avec Elias Cobbaut que Zinho Vanheusden a été averti. Il s'agissait de la quatrième carte jaune du capitaine, désormais menacé de suspension. C'est le deuxième joueur dans le cas au Standard, après Nathan Ngoy. Carl Hoefkens espérera que ses deux joueurs ne soient pas absents la même semaine, sans quoi le T1 devra repenser tout son axe défensif.