Ligue des Champions : Très grande soirée pour Witsel et Openda, Doku entre en fin de match

La 4e journée des phases de poules de la Ligue des Champions a livré, une fois de plus, son lot de surprises et d'émotions. Avec des Belges en tant qu'acteurs majeurs.

Ce mardi, Axel Witsel est devenu - avec Thibaut Courtois - le Belge le plus capé de l'histoire en Ligue des Champions. Titulaire avec l'Atlético Madrid, il a participé à la superbe victoire des Colchoneros face au Celtic Glasgow (6-0). Griezmann et Morata se sont offert un doublé, Lino et Niguez ont apporté leur pierre à l'édifice.

Deuxième but en Ligue des Champions pour Lois Openda cette saison ! L'attaquant des Diables Rouges a marqué le 2-0 lors de la victoire de Leipzig (2-1) face à l'Etoile Rouge de Belgrade. C'est déjà le 9e but d'Openda toutes compétitions confondues.

Après son fantastique match ce week-end face à Bournemouth en Premier League, Jérémy Doku a été mis au repos par Pep Guardiola. Manchester City s'est imposé sans trembler face au Young Boys de Berne (3-0, avec un bijou d'Haaland). Doku est monté pour les 10 dernières minutes.

Les résultats de la soirée en Ligue des Champions :

FC Porto 2-0 Antwerp

Shakhtar Donetsk 1-0 FC Barcelone

Atlético Madrid 6-0 Celtic Glasgow

RB Leipzig 2-1 Etoile Rouge de Belgrade

Borussia Dortmund 2-0 Newcastle

Lazio 1-0 Feyenoord

AC Milan 2-1 PSG