Quel onze pour l'Antwerp à Porto ? Van Bommel pourrait étonner !

Ce mardi soir, l'Antwerp se déplacera à Porto pour tenter de prendre son tout premier point en Ligue des Champions.

L'Antwerp n'a toujours pas réussi à marquer le moindre point en Ligue des champions et occupe la dernière place dans un groupe comprenant le FC Barcelone, le Shakhtar et le FC Porto. Ce dernier est l'adversaire d'aujourd'hui au stade du Dragon. Cependant, Mark van Bommel fait face à des absences.

Le gardien Jean Butez et le capitaine Toby Alderweireld ne seront pas présents. Butez et sa femme s'apprêtent à accueillir un enfant et Alderweireld n'est pas totalement en forme. Leurs remplaçants seront probablement Lammens et Van Den Bosch.

Composition probable de l'Antwerp : Lammens ; Bataille, Van Den Bosch, Coulibaly, De Laet ; Vermeeren, Yusuf, Ekkelenkamp ; Muja, Janssen, Balikwisha.

Remplaçants : De Wolf, Verhulst, Corbanie, Wijndal, Tuypens, Horemans, Kerk, Ejuke, Ilenikhena.

Composition probable du FC Porto : Costa ; João Mario, Pepe, Carmo, Sanchez ; Franco, Varela, Eustaquio, Aquino ; Evanilson, Taremi.

Remplaçants : Ramos, Cardoso, Mendes, Grujic, Nico, Conceição, Pepê, Namaso, Borges, Martinez.