L'Union défie les pronostics : "Ce qu'on fait n'est pas normal"

L'Union Saint-Gilloise va tenter d'aller faire un grand pas vers la qualification sur la pelouse de Linz ce jeudi soir. Et de continuer à vivre un rêve.

Les saisons se suivent et se ressemblent de manière étonnante pour l'USG depuis la remontée en Jupiler Pro League. Solide leader du championnat, l'Union veut encore sortir des poules en Europa League, et se refuse ainsi à donner la priorité à une compétition par rapport à l'autre. "Nous voulons gagner chaque match", lance Alexander Blessin en conférence de presse dans des propos relayés par la RTBF. Une banalité qui sonne pourtant sincère, car les Unionistes donnent l'impression de ne pas calculer.

"Les matchs s'enchaînent mais l'équipe tourne, c'est notre force. On veut gagner chaque match, c'est notre mentalité et ça fait notre force", assure le coach unioniste. Son capitaine, Anthony Moris, a même de l'ambition : "Une place en Conference League ? Je n'y pense pas. Je ne snobe pas cette compétition mais je suis de la vieille école, je préfère la Champions League et l'Europa League", déclare le portier unioniste.

L'Union Saint-Gilloise, "anormalité" ?

Philippe Bormans, CEO de l'Union, rappelle cependant que les résultats du club bruxellois ne sont pas à prendre à la légère. "Ce que nous faisons n'est pas normal. Qu'un club comme le nôtre soit le seul en Belgique à se qualifier deux fois d'affilée pour l'Europa League, ce n'est pas normal", estime-t-il. "Tout le monde s'y habitue, mais il faut savourer ces moments". Nul doute que les supporters savourent.