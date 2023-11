L'Union et le RWDM affectés par une règle très sévère en Angleterre ?

La Premier League souhaiterait prévenir l'arrivée de joueurs venus d'Arabie Saoudite vers le club de Newcastle United, propriété du Fonds d'Investissement Saoudien. Pour ce faire, une règlementation stricte pourrait voir le jour.

C'est une nouvelle étonnante qui nous vient du Daily Mail ce jeudi. En effet, la Premier League souhaiterait devenir beaucoup plus sévère en ce qui concerne les locations de joueurs entre clubs détenus par le même propriétaire. Les actionnaires de PL devraient bientôt voter afin d'interdire les prêts en provenance de clubs ayant un propriétaire commun.

Concrètement, ce vote vise un club en particulier : Newcastle United, propriété du Fonds d'Investissement Saoudien. Les clubs anglais sont en effet inquiets concernant une arrivée massive, dès cet hiver, de joueurs en provenance d'Arabie Saoudite, qui pourraient être prêtés aux Magpies. Certains de ces joueurs étant également propriété partielle du FIS, la Premier League souhaiterait ainsi endiguer ce phénomène. Ruben Neves, par exemple, transféré de Wolverhampton à Al-Hilal, est propriété à 80% du Fonds saoudien, et était vu comme une option pour remplacer Tonaldi, suspendu pour 10 mois.

L'Union et le RWDM affectés ? Pas vraiment

Bien sûr, Newcastle ne serait pas le seul club concerné par cette nouvelle règlementation, qui sera votée le 21 novembre, selon le quotidien anglais. Brighton & Hove Albion et l'Union Saint-Gilloise, mais aussi Crystal Palace et le RWDM ou encore Manchester City et les groupes de la "galaxie" City Football Group et bientôt Manchester United potentiellement racheté par le propriétaire de l'OGC Nice seraient concernés.

Mais la règlementation, si elle est votée, ne concernerait a priori que les prêts entrants, pas sortants. L'Union, par exemple, ne pourrait pas prêter de joueur à Brighton (un scénario qui ne s'est jamais produit), mais pourrait toujours accueillir des joueurs en prêt, comme cela avait été le cas avec Mitoma ou Adingra. Tout au plus cela empêcherait-il John Textor de faire une "Ernest Nuamah", à savoir acheter un joueur avec le RWDM pour le prêter immédiatement à Crystal Palace...