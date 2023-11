Les "points d'interrogation" de Tedesco : une défense complètement remaniée ?

Domenico Tedesco a confessé avoir des "points d'interrogation" parmi sa liste, d'où 26 noms au lieu de 23. Parmi ceux-ci : Jan Vertonghen, qui ne devrait pas jouer contre la Serbie et pour lequel il y a plusieurs options de repli.

Jan Vertonghen faisait partie des 26 noms cités par Domenico Tedesco ce vendredi à Tubize, mais Domenico Tedesco a rapidement précisé que certains joueurs de sa liste étaient des "points d'interrogation". Parmi ceux-ci, le vétéran d'Anderlecht, touché à la cheville. Le recordman de caps n'a jusqu'ici manqué qu'un match des Diables Rouges, contre l'Autriche : Leander Dendoncker l'avait alors remplacé.

Pas de Dendoncker dans la sélection cette fois ; qui pourrait donc remplacer Vertonghen ? "Il va de mieux en mieux et on espère que Jan sera disponible courant de la semaine, au moins contre l'Azerbaïdjan", précise cependant Tedesco. Mais dans le cas contraire, les options existent.

Arthur Theate dans l'axe, Olivier Deman à sa place ?

La solution la plus naturelle est bien sûr d'aligner Arthur Theate au poste qu'il occupe le plus souvent en club : défenseur central gauche. Back gauche en sélection (et encore avec Rennes ce jeudi en Coupe d'Europe), Theate a longtemps été vu comme le successeur d'un Jan Vertonghen finalement pas encore décidé à raccrocher les crampons diaboliques.

Le problème de cette solution : Tedesco n'a pas 36 options au back gauche. Il en a en réalité deux. Ainsi, Olivier Deman est considéré depuis le début par le sélectionneur comme un arrière gauche potentiel, même s'il arpente plutôt tout le flanc avec le Werder Brême. Sa présence chez les Diables soulève parfois quelques interrogations : et si c'était l'occasion idéale pour y répondre ?

Theate dans l'axe, et Castagne à gauche ?

L'autre possibilité si Arthur Theate glisse dans l'axe est de faire passer Timothy Castagne côté gauche. Un poste qu'il a déjà occupé à de nombreuses reprises avec les Diables, notamment durant 90 minutes face à la Croatie au Mondial 2022. Sous Tedesco, Castagne est cependant l'arrière droit attitré et n'a pas beaucoup de concurrence. Qui le remplacerait, dès lors ?

© photonews

La réponse : Alexis Saelemaekers. "Alexis est un joueur très polyvalent, qui peut jouer au milieu, en 10, en 8. Mais il est présent en qualité d'arrière droit", confirmait le sélectionneur ce vendredi. On se rappelle que Tedesco avait essayé Saelemaekers au back gauche en Allemagne pendant une mi-temps, pour un résultat catastrophique. Et cette saison, l'ancien milanais évolue en tant qu'ailier (offensif)... gauche. Pas sûr, donc, que cette option soit n°1 dans la tête du coach.