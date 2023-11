Diables Rouges : la mauvaise nouvelle tombe pour Vanheusden et Bodart

Comme annoncé ce midi, Zinho Vanheusden sera absent lors des prochaines semaines. Le défenseur central souffre d'une légère élongation aux ischios. Il ne jouera pas avec les Diables lors des deux prochaines rencontres.

Arnaud Bodart, absent lors de la défaite face à l'Antwerp (6-0), est quant à lui "malade". Le gardien de but du Standard devrait néanmoins bien rejoindre le groupe des Diables, probablement pour la rencontre de dimanche prochain contre l'Azerbaidjan.

UPDATE: @ZinhoVanheusden is injured and won't join the squad. Arnaud Bodart is feeling ill and will join the team later. pic.twitter.com/fci8N4m39N