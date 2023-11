Jan Vertonghen peut-il jouer avec les Diables ? La réponse de Brian Riemer

Jan Vertonghen était titulaire ce dimanche à Gand, et a encore été l'un des hommes du match pour les Mauves. Mais en début de semaine, il paraissait peu probable qu'il joue.

On ne s'en douterait pas au vu de sa performance encore une fois très solide, mais Jan Vertonghen était très incertain en début de semaine, et même encore ce samedi après le dernier entraînement du RSCA. Touché à la cheville, le capitaine du Sporting n'était pas encore tout à fait remis, mais a mis le coup de collier nécessaire pour être présent sur la pelouse de la Ghelamco Arena (ou plutôt "Gent Arena", le sponsoring de Ghelamco étant officiellement terminé).

"Jan Vertonghen est un guerrier. Je sais que parfois, on a tendance à exagérer ces choses-là, mais je peux vous assurer que ce samedi, Jan ne savait pas courir", révèle Brian Riemer en conférence de presse. "Et en début de semaine, il boîtait, il ne savait pas marcher normalement. D'une façon ou d'une autre, le staff médical a réussi à faire en sorte qu'il joue. Mais énormément de joueurs n'auraient pas été sur le terrain ce dimanche".

Vertonghen au repos avec les Diables Rouges ?

Désormais, Jan Vertonghen ne peut même pas souffler : il va rejoindre Tubize dès ce lundi. "Ce n'est pas mon job de dire s'il peut y aller ou pas. L'objectif, c'était le match d'aujourd'hui et Jan l'a joué. Maintenant, il va rejoindre la Belgique et savons que le staff médical des Diables Rouges fera le bon choix. Jan est une grande personne et sait aussi ce qui est le mieux pour lui", estime Riemer.

On sent cependant que le Danois espère ne pas voir son capitaine disputer deux fois 90 minutes durant cette trêve internationale. "C'est une bonne chose que la Belgique soit déjà qualifiée", glisse-t-il avec un sourire. "Mais je ne lui conseillerai pas de jouer ou non avec l'équipe nationale. Je suis sûr qu'ils feront au mieux". Au vu de la tournante attendue contre la Serbie, Tedesco devrait plutôt aligner Vertonghen dimanche prochain. Et ce serait accueilli avec plaisir à Anderlecht...