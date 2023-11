Domenico Tedesco a trouvé le remplaçant de Vanheusden : il s'explique

Ce mardi midi en conférence de presse, Tedesco a ainsi expliqué l'appel de Jorne Spileers (18 ans). Il s'agit bien d'une première sélection pour le jeune défenseur du Club de Bruges. Il remplace Zinho Vanheusden, forfait.

"Jorne intègre officiellement le groupe pour le match de demain (mercredi), il obtient donc sa toute première sélection en équipe nationale. C’est un signe très clair qui prouve que nous comptons sur notre équipe espoirs. Nous avons de vrais talents dans cette équipe, et nous comptons réellement sur eux", s'est exprimé le sélectionneur national.

Jorne Spileers joins the Red Devils squad. Congrats on your first call up, Jorne. 👏 pic.twitter.com/UB5ZULlKqP