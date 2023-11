Quelle équipe face à la Serbie ? Domenico Tedesco donne un sérieux indice

Les Diables Rouges s'apprêtent à affronter l'équipe nationale de Serbie ce mercredi dans le cadre d'une rencontre amicale.

Pour le sélectionneur de la Belgique, Domenico Tedesco, ce sera assurément l'occasion de tester de nouvelles choses.

Ce mardi en conférence de presse, l'Italo-allemand n'a, comme à son habitude, pas entretenu totalement le flou quant à l'équipe qu'il alignera ce mercredi.

"On veut tirer des enseignements durant ce match, sur nos possibles remplaçants par exemple. Je pense que notre composition sera un mix entre des titulaires indiscutables et des essais. On a la possibilité de voir d'autres joueurs, ce n’était pas trop le cas durant les derniers mois."

Le sélectionneur peut également se targuer de pouvoir compter sur un noyau élargi et de qualité. "Notre éventuelle équipe B à nous ? Je suis convaincu que le niveau est proche de celui de notre équipe type également. Je suis très confiant. J’aime l’atmosphère et nos joueurs, je suis fier d’eux."