Quelles ambitions pour Jan Vertonghen après sa carrière : le défenseur d'Anderlecht deviendra-t-il entraîneur ?

Du haut de ses 36 ans, Jan Vertonghen commence doucement à penser à son avenir. Une chose est certaine, le défenseur d'Anderlecht ne souhaite pas devenir entraîneur.

Joueur le plus capé de l'histoire des Diables, Jan Vertonghen (36 ans) commence doucement à songer à son après-carrière. Le défenseur d'Anderlecht, de retour d'une légère blessure, n'était pas dans le noyau de la Belgique pour défier la Serbie. Il était cependant invité dans le podcast néerlandais "Football is Life."

"Je ne veux pas devenir entraîneur. Par contre, je veux comprendre comment ces gens pensent, ce qu'ils font et comment cela fonctionne" a lancé le Diable à 152 reprises. "Au départ, je voulais savoir quelle serait ma prochaine étape avant de prendre ma retraite. Je suis beaucoup plus détendu à ce sujet désormais."

Vertonghen ne veut pas trop anticiper, et veut diversifier ses activités lorsqu'il aura pris congé du football de haut niveau. "Je devrais simplement laisser les choses arriver. Consacrer plus de temps à ma famille, et faire des choses inhabituelles, comme gravir le Mont Ventoux" a conclu Jan Vertonghen, qui ne devrait donc pas entrer dans la lignée des anciens joueurs ayant pris place sur le banc après leur carrière.