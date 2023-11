Un Anderlechtois a douté et ne s'en cache pas !

Ces dernières semaines, Mario Stroeykens est devenu un titulaire quasi-incontesté à Anderlecht. Peu de gens l'avaient vu venir et même lui en a douté.

Le contrat de Mario Stroeykens arrivait initialement à son terme en juin prochain et les discussions pour le convaincre de prolonger ont été compliquées. "Je me suis posé des questions. Je ne veux pas revenir là-dessus mais oui, je me suis demandé si j'avais ma place dans les plans du club", reconnaît Stroeykens dans les colonnes du Nieuwsblad.

Du côté d'Anderlecht, on était pourtant clair : Stroeykens représente l'avenir du club, même s'il met plus longtemps que prévu à éclore. Mais la concurrence féroce amenée par Jesper Freberg a fait douter le jeune de Neerpede. "Le coach et la direction ont été très clairs concernant leur vision, on était sur la même ligne. Mais quand j'ai vu la fin de mercato et les renforts amenés, je me suis dit que ma place serait en danger".

Stroeykens enfin incontournable à Anderlecht ?

Mais Mario Stroeykens s'est battu et a finalement pris l'ascendant sur certains de ces concurrents, comme Alexis Flips ou Justin Lonwijk, pour devenir un titulaire important de Brian Riemer. "Que je sois le plus jeune du onze prouve aussi que je me comporte comme un professionnel. Je sais ce que je dois faire la veille des matchs, ce que je dois manger dans la semaine... En équipes de jeunes, tu ne fais pas attention à ces détails", conclut-il.