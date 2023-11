Les Diables Rouges...ou le Nigéria ? La révélation des Espoirs répond clairement !

Kazeem Olaigbe, c'est la sensation actuelle des Diablotins. Le joueur du Cercle de Bruges réalise des prestations remarquées en équipe nationale depuis son retour en Belgique.

Avant d'être titulaire ce vendredi lors de la défaite des Espoirs contre l'Ecosse (0-2), Kazeem Olaigbe avait réussi l'exploit de marquer 3 fois en 3 matchs, à chaque fois en sortant du banc !

Des prestations qui ont permis au joueur d'attirer l'attention sur lui, alors qu'il ne s'est pas encore totalement imposé au Cercle de Bruges depuis son arrivée cet été.

L'ancien d'Anderlecht et de Southampton possède de belles qualités et s'il poursuit sa progression, il devra peut-être faire une décision : représenter la Belgique ou le Nigéria sur le plan international ? Questionné sur le sujet par la RTBF, celui qui porte les couleurs de la Belgique depuis les U15 ne s'est pas caché.

"Mes parents sont nigérians (...) Mais moi, je suis né ici et donc, je me sens plutôt Belge et je vois mon avenir chez les Diables. De toute façon, je n’ai pas connaissance d’un intérêt du Nigéria à mon égard."