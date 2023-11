Très bonne nouvelle pour le Luxembourg, qui rêve encore de l'Euro 2024

La qualification directe pour l'Euro 2024 a échappé au Luxembourg, mais un barrage se profile en mars. Un barrage pour lequel leur adversaire sera privé d'un joueur clef !

Le Luxembourg a longtemps cru se qualifier directement pour l'Euro 2024. Dans une poule compétitive, nos voisins grands-ducaux ont fini troisièmes derrière le Portugal et la Slovaquie, mais devant des équipes comme l'Islande ou la Bosnie-Herzégovine. Malheureusement, une défaite à domicile face à la Slovaquie le mois dernier a été fatale.

Mais le Luxembourg peut toujours espérer disputer sa première grande compétition. Car pour l'Euro 2024, des barrages auront lieu en mars prochain, et délivreront des tickets aux meilleures équipes des ligues inférieures de la Nations League. Ainsi, le Luxembourg disputera ces barrages, et son adversaire est même déjà connu : il s'agira de la Géorgie, le 21 mars 2024.

Pas de Kvaratskhelia contre le Luxembourg

Et le Grand-duché a déjà reçu une excellente nouvelle : pour ce match, la Géorgie sera privée de son maître à jouer, Khvicha Kvaratskhelia, élu joueur de l'année en Serie A la saison passée et auteur de 4 buts en 8 matchs qualificatifs pour l'Euro 2024. Le joueur du Napoli a en effet pris un carton jaune lors du dernier match qualificatif de la Géorgie, et les suspensions sont reportées aux matchs de barrages. La fédération géorgienne a officialisé la nouvelle via un communiqué.