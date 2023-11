Les Diablotins passent à côté d'un exploit retentissant !

Les U21 de la Belgique rencontraient ce mardi soir l'Espagne, leader de leur groupe dans ces éliminatoires pour l'Euro 2025. Un gros morceau, contre lequel les Diablotins sont passés très près de réaliser un bel exploit.

Après la défaite face à l'Ecosse il y a quelques jours, les Diablotins de Gill Swerts se devaient de réagir. Pour ne pas être largués dans les éliminatoires pour l'Euro, il fallait accrocher un résultat face à l'Espagne.

La première occasion est pour l'Espagne, avec Vandevoordt qui doit se coucher sur une frappe de Diao (5e). L'Espagne multiplie les attaques, se montrant dangereuse via les flancs. Malick Fofana tente de se frayer un chemin tout seul, mais frappe au-dessus (23e). Fermin Lopez, du FC Barcelone, force Vandevoordt à l'arrêt (30e). Les Diablotins ont du mal, mais tiennent le coup.

Vandevoordt assure un ballon compliqué en début de 2e mi-temps (53e). A l'heure de jeu, Siquet déboule sur son côté gauche et force une faute. Penalty ! Arne Engels transforme et envoie la Belgique devant (1-0, 62e). Malheureusement, les Diablotins encaissent dans la foulée. Omorodion trompe Vandevoordt (1-1, 66e).

Le score ne bougera plus ensuite, malgré d'autres occasions et une grosse frayeur côté belge. Les Diablotins sont 3e de leur groupe, et sont malgré tout passés à côté d'une très belle opération face au vice-champion européen.