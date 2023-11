Carl Hoefkens dithyrambique à l'égard des nouvelles arrivées au Standard

Le Standard a profité de la trêve internationale pour procéder à des remaniements dans son staff. Ainsi, Carl Hoefkens officiera désormais aux côtés de Bernd Thijs (T2) et José Jeunechamps.

Le staff du Standard a récemment connu des modifications, avec les arrivées de Bernd Thijs et José Jeunechamps. Carl Hoefkens a eu un rôle dans ces choix, de concert avec les départs de Yaya Touré, Renaat Philippaerts et Geoffrey Valenne.

"J’ai opté, après discussions avec Pierre Locht et Fergal Harkin, pour Bernd et José. Bernd Thijs est passé par le centre de formation, il a débuté sa carrière ici et a même parfois porté le brassard. Il est aussi un top T2 qui a travaillé quatre ans avec Hein (Vanhaezebrouck) et trois avec Besnik (Hasi)", a expliqué le T1 du Standard en conférence de presse ce jeudi.

Bernd Thijs ? Un top T2 !

José Jeunechamps a quant à lui coaché à l’Académie mais aussi la seconde équipe. Il connaît parfaitement le club. C’est ce dont nous avions besoin : une connexion avec le club", a expliqué le T1 du Standard dans des propos relayés par la Dernière Heure.