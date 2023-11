Balikwisha vers le top européen dès cet hiver ?

L'Antwerp pourrait se préparer à une offre pour l'un de ses joueurs vedettes. En effet, selon le journal allemand BILD, Michel-Ange Balikwisha figure sur la liste des souhaits de Fribourg.

Freiburg est actuellement huitième de la Bundesliga, mais veut se renforcer pour jouer les places européennes. Pour ce faire, il est à la recherche d'attaquants supplémentaires. Les performances de Michel-Ange Balikwisha à l'Antwerp n'ont pas échappé au club.

L'ailier a déjà inscrit quatre buts cette saison et délivré quatre passes décisives en 14 matches. Il semble avoir gagné en efficacité et en régularité cette saison et pourrait donc en profiter dès l'hiver pour obtenir un beau transfert. Toutefois, l'Antwerp ne serait pas très enthousiaste à l'idée de le laisser partir. La somme minimum pour négocier un transfert serait de 10 millions d'euros.

La liste des souhaits de Fribourg comprend d'ailleurs un autre nom connu en Belgique : Fabio Silva. L'ex-attaquant d'Anderlecht ne parvient toujours pas à s'imposer à Wolverhampton.