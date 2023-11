Malines se donne un nouvel élan, pendant que Courtrai touche le fond

Les Kerels ont viré Edward Still, il y a quelques semaines, mais rien n'a changé au Stade des Éperons d'Or.

Le KV Malines a remporté une victoire importante en Jupiler Pro League. Malinwa a gagné 0-3 en déplacement chez le dernier du classement, le KV Courtrai. Mechelen a pris rapidement l'avantage grâce à Norman Bassette et Rob Schoofs. En fin de match, Kerim Mrabti a scellé le résultat.

La confrontation entre le KV Courtrai et le KV Malines promettait d'être tendue dans les profondeurs de la Jupiler Pro League. C'est Malines qui a pris l'ascendant dès le départ. Dès la 6e minute, Bassette a conclu avec calme après un bon travail préparatoire du capitaine Schoofs.

Dans la phase suivante, Courtrai n'a pas réussi à répondre immédiatement. C'est sur un coup franc que le prochain but de Malines est intervenu. Hairemans a envoyé un long ballon, Bates a ensuite dévié vers le but et Schoofs était complètement libre pour finir le travail.

Après le deuxième but, Mechelen a décidé de se replier. Cela a donné à Courtrai l'opportunité de revenir dans le match. À la 32e minute, Courtrai était tout près d'égaliser, mais la transversale et le poteau ont empêché le tir de Bruno de trouver le fond des filets.

Les équipes sont parties à la pause sur un avantage de 0-2 pour Malines. Après la pause, c'était à Courtrai de se battre pour revenir dans le match. Les "Kerels" se sont révélés par moments très négligents dans la possession du ballon, rendant difficile la création d'occasions de marquer.

La deuxième mi-temps a été pleine d'attaques qui n'ont finalement pas abouti à de véritables occasions. À la 80e minute, Malines a scellé le match. À partir d'un dégagement de Coucke, le ballon est parvenu à Malede, qui l'a transmis à Mrabti, lequel a inscrit le 0-3.

En fin de match, Courtrai a tout de même essayé contre Malines, mais les "Kerels" n'ont pas réussi à marquer. De cette manière, Malines réalise de très bonnes performances en bas du classement de la Jupiler Pro League.