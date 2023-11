Anderlecht lance les grandes manœuvres pour son mercato et a identifié deux nouvelles pistes

Anderlecht et son directeur sportif Jesper Fredberg n'ont pas le temps. Deuxième du championnat, le club veut poursuivre sur sa lancée et vise à se renforcer cet hiver.

Le RSC Anderlecht aurait d'ores et déjà mis la main sur Keisuke Goto. Le jeune attaquant japonais arrivera en provenance des Júbilo Iwata et rejoindrait d'abord les rangs des RSCA Futures.

Selon Het Laatste Nieuws, le RSC Anderlecht viserait deux autres joueurs. Le premier serait Liam Scales (25 ans). Il s'agit d'un défenseur central international irlandais (2 sélections) évoluant au Celtic Glasgow.

Le second serait un peu plus surprenant, puisqu'il s'agirait...d'un gardien de but. Hákon Valdimarsson, 22 ans, évoluant en Suède à Elfsborg, serait également dans les petits papiers de Jesper Fredberg.