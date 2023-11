Besnik Hasi a envoyé un message clair

Retour gagnant pour Besnik Hasi, l'ancien coach du Sporting d'Anderlecht, qui a apporté un nouvel élan du côté de Malines.

Besnik Hasi est de retour sur les terrains belges. L'entraîneur a pris place pour la première fois sur le banc du KV Malines et son équipe a immédiatement rapporté les trois points à la maison. Sur le terrain de la lanterne rouge, le KV Courtrai, le score s'est conclu par un 0-3.

La victoire convaincante du KV Malines fait du bien, également au nouvel entraîneur Hasi. 'Nous avons marqué 3 buts et gardé notre cage inviolée, les gars ont donc fait un travail fantastique. Ce n'était certainement pas toujours beau à voir, mais l'état du terrain et la situation dans laquelle les deux équipes se trouvent ont rendu les choses plus difficiles.'

Le successeur de Steven Defour constate que le Malines a maintenant plus de marge de manœuvre en Jupiler Pro League. 'Nous avons désormais un peu plus de marge de manœuvre et j'espère que nous pourrons continuer ainsi, mais nous avons un calendrier très difficile devant nous. C'était également agréable de retrouver enfin la compétition belge', a déclaré Sporza.