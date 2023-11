Ferran Jutgla a un avis bien tranché sur le futur du Club de Bruges

Le Club de Bruges a retrouvé le chemin de la victoire en s'imposant sur le plus petit écart sur la pelouse d'OHL. Ferran Jutgla a été le seul buteur de ce duel.

"Ferran Jutgla, l'attaquant du Club Bruges, a marqué un magnifique but contre OH Louvain. C'était le seul but du match et le Blauw-Zwart a ainsi remporté la victoire 1-0 à Louvain. Jutgla affirme que le bon football du Club Bruges va suivre.

Jutgla a vu le Club Bruges remporter trois points importants contre Louvain, l'attaquant affirme que gagner est la seule chose qui compte. 'El mister' (l'entraîneur Ronny Deila, ndlr) parle beaucoup de tactique et essaie de tout faire pour tirer le meilleur de nos forces', cite Het Nieuwsblad Jutgla. Jutgla est ensuite confronté au fait que le Club Bruges n'a pas encore montré un jeu sensationnel sur le terrain. 'Que nous n'ayons pas encore montré notre meilleur football ? Comme je l'ai dit : il y a aussi une équipe adverse sur le terrain. Mais selon moi, nous sommes sur la bonne voie. Cette victoire nous donne confiance et doit nous aider à jouer encore mieux. Ce bon football viendra certainement', conclut Jutgla."