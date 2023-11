Gigantesque déception à l'Antwerp : un seul joueur s'est adressé à la presse

Les joueurs de l'Antwerp étaient extrêmement déçus après leur cinquième défaite consécutive en Ligue des Champions. Les joueurs ont donc préféré ne pas réagir. Vincent Janssen a été le seul joueur a bien vouloir s'exprimer à la presse.

Vincent Janssen ne s'est pas montré tendre, mais il est conscient du manque d'expérience de son équipe. "Non, cette défaite n'aurait certainement pas dû avoir lieu. C'est un peu l'histoire de notre campagne en Ligue des champions. A domicile contre le Shakhtar, nous aurions dû prendre au moins un point ; à Porto, nous aurions dû prendre au moins un point", a-t-il déclaré à VTM.

"Nous avons eu des matches avec des opportunités et nous avons montré un bon football en soi. Mais le fait que nous nous retrouvions avec 0 point est de notre faute", a déclaré l'attaquant néerlandais.

La différence entre le championnat et la Ligue des champions est-elle si grande ? "Non, ce sont les détails qui font la différence. À ce niveau, vous avez quelques occasions par match, peut-être même une seule. Il faut les concrétiser. Et c'est ce que nous ne faisons pas."

"Ce déficit de 1-0 après 15 minutes n'était absolument pas nécessaire, car nous avons joué un bon premier quart d'heure. Ce sont ces détails qui sont sanctionnés en Ligue des champions. En championnat aussi, mais c'est pire ici. C'est la première fois que le club participe à la Ligue des champions. Si nous voulons jouer la Ligue des Champions chaque année, ce sont des étapes que nous devons franchir."