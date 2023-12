📷 La Pro League talonne les meilleurs championnats du Monde et devance ses concurrents !

Sur cette saison 2023-2024, la Belgique est le cinquième meilleur pays européen en Coupe d'Europe. Nos représentants se classent aux côtés des quatre meilleurs championnats du continent.

Pour la deuxième année consécutive, la Belgique réalise une excellente saison sur la scène européenne. La Gantoise et le Club de Bruges sont déjà assurés de disputer la phase finale de la Conference League, alors que les deux clubs flandriens pourraient être rejoints par l'Union, voire le Racing Genk.

Sur le classement des cinq dernières saisons, la Belgique se classe toujours à la 8e place mais creuse l'écart sur la Turquie et l'Écosse, tout en revenant de plus en plus près du Portugal.

D'ailleurs, cette saison, nos représentants font bien mieux que ces nations. Depuis le début de cet exercice 2023-2024, la Belgique se classe cinquième sur la scène européenne. Notre Pro League n'est dépassée que par quatre mastodontes : la Bundesliga, la Premier League, la Série A ainsi que la Liga espagnole.