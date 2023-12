Une toute nouvelle technologie pour aider les arbitres à l'Euro 2024 !

Le football continue son ère technologique et à l'aube de l'Euro 2024, de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe d'Asie, les instances européennes et mondiales ne sont pas prêtes à changer leur fusil d'épaule.

Après la "goal-line technology" et le VAR, les arbitres seront encore davantage aidés lors du prochain championnat d'Europe. En effet, le ballon Adidas de la compétition sera équipé d'une puce électronique capable d'aider les officiels à détecter les fautes de main.

Selon The Times, cette puce fonctionnera en tandem avec la technologie de suivi des membres qui permettra la création en temps réel de représentations visuelles 3D des joueurs. Ces appareils permettent aux VAR de créer une image informatisée qui affiche exactement l'endroit où le ballon a frappé le corps.

Un nouveau pas vers l'innovation et une nouvelle aide importante pour les arbitres.

