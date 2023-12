Ruud Vormer va-t-il célébrer s'il marque à Bruges ? "J'aurais encore ma place dans cette équipe"

Ruud Vormer, tout comme Jelle Vossen, fait son grand retour au Jan Breydel ce mercredi soir, mais sous les couleurs de Zulte-Waregem. L'enjeu est une place en quarts de finale de Coupe de Belgique.

Les temps étaient difficiles au Club de Bruges, mais les choses vont mieux depuis quelques matchs. Mais Ruud Vormer reste clair : il aurait encore eu sa place dans le noyau de Ronny Deila.

"Je pense que je pourrais les aider. Verbalement et mentalement, premièrement. Mais je pense que sur le terrain aussi, je pourrais concourir pour une place de titulaire. Je me base juste sur ce que j'ai vu. Je me sens très bien, en pleine forme" a lancé le milieu de terrain en conférence de presse, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Un retour en Jupiler Pro League est l'objectif. "Il n'y a qu'un seul moyen, être champion avec l'Essevee. Après cette saison, il me reste encore un an de contrat avec une option pour une année supplémentaire. Ensuite, j'aurai 38 ans et nous verrons ce qui se passera."

Le scénario rêvé pour cette rencontre à Bruges ? Gagner, tout simplement. "Est-ce que je vais célébrer si je marque ? Non, je ne pourrai jamais faire ça. Le club aura toujours une place dans mon cœur, j'y ai vécu tellement de choses. Le club ira très bien" a conclu Ruud Vormer.