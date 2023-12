Après le Clasico, un goût de trop peu anime Anderlecht... comme le Standard

Clasico partagé et résultat finalement pas illogique ce dimanche, entre Anderlecht et le Standard. Les Mauves nourrissent de regrets, les Rouches également.

Pour leur deuxième affrontement de la semaine, Anderlecht et le Standard avaient des idées bien opposées. Le Sporting voulait enfoncer le clou sur la tête de son rival et continuer sa poursuite de l’Union. De son côté, le Standard voulait enfin prendre des points à l’extérieur contre un cador du championnat, pour se remettre de l’élimination en 1/8es de finale de Coupe de Belgique et entretenir son espoir de recoller au top 6.

Mais après cette rencontre, les deux équipes nourrissent de regrets. Anderlecht, premièrement, qui avait tout en mains. Le Sporting avait fait le plus dur en ouvrant le score, alors que les Liégeois ne s’étaient pas encore énormément montrés offensivement. Quand on se remémore les précédents semaines, on se dit que ce sera, déjà, difficile pour le Standard.

Mais les Rouches réagissent, égalisent puis prennent même les commandes via Wilfried Kanga. Le matricule 16 concède alors peu d’occasions et passe même proche du 1-3, mais la reprise de Bokadi au second poteau manque le cadre. Personne ne le sait, mais il s’agira d’un tournant dans ce match.

© photonews

Un partage logique entre Anderlecht et le Standard ?

Car derrière, Anderlecht revient. Dreyer converti un penalty obtenu après la faute de main de Fossey et remet le Sporting dans le match. On se dit alors que le Standard a probablement laissé passer sa chance d’empocher les trois points et doit désormais tenir.

Les locaux auront encore une grosse occasion, en fin de match, d’arracher la victoire. C’était sans compter sur Arnaud Bodart, une nouvelle fois auteur d’une fameuse prestation et malchanceux sur le penalty concédé. Le Standard peut donc s’en vouloir de ne pas avoir tué le match quelques minutes avant son épilogue.

Mais Anderlecht peut, aussi, s’en vouloir d’avoir laissé filer une victoire pourtant bien lancée avec l’ouverture du score. Anderlecht - Standard, une rencontre après laquelle les deux équipes auront des regrets, mais qui a débouché sur un partage finalement pas si illogique.