Le Club de Bruges est furieux contre l'arbitrage et dépose une plainte

Le Club de Bruges n'est pas parvenu à prendre le meilleur sur le KV Malines ce dimanche (0-0).

Dans la foulée de ce 0-0, Bruges a publié un communiqué. Le Club explique avoir déposé une plainte auprès du Professional Referee Department.

La phase en question ? Un but refusé d'Igor Thiago, pour lequel le Professional Referee Department a expliqué que le VAR avait commis une "erreur humaine" et que le but avait été "refusé à tort".

"Non seulement dans l'intérêt du Club de Bruges, mais aussi dans l'intérêt de la professionnalisation du football belge, il semble important au Club que cette erreur ne reste pas sans conséquences. Le club peut accepter qu'une erreur humaine se produise sur le terrain. Il ne s’agit cependant pas d’une erreur humaine mais d’une erreur professionnelle et technique", écrit le communiqué.

Le Cub de Bruges a contacté le Professional Referee Department

"Le VAR a été créé pour supprimer les erreurs humaines du match lors des phases de définition du match, grâce à des aides techniques. Si le VAR commet une erreur de définition du match qui ne peut être interprétée, cela doit être considéré comme une erreur professionnelle et technique et, si nécessaire, le match doit être rejoué."

Le Club a contacté le responsable des compétitions de l'Union Belge, ce dernier expliquant qu' "aucun rapport de l'arbitre n'avait été établi, parce qu'il n'y avait pas eu d'incidents, ce qui est fondamentalement erroné". "Le Club Bruges continue de demander la divulgation des communications dans la salle VAR ainsi que celles entre le VAR et le corps arbitral", conclut le communiqué.