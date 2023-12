Hoefkens fan d'un de ses joueurs : "J'ai vu très tôt qu'il avait quelque chose de spécial"

Carl Hoefkens voit son équipe progresser. Un joueur joue un rôle important à cet égard : Hayao Kawabe.

Que ce soit lors de ces deux derniers Clasicos ou en général dans les autres rencontres de la saison, Hayao Kawabe s'est avéré être une bouffée d'oxygène pour le Standard. Le Japonais est un atout absolu au milieu de terrain.

Et cela ne surprend pas du tout Hoefkens. "C'est l'un des rares joueurs que nous avons pu recruter tôt et nous avons fait beaucoup de recherches pour l'avoir", a déclaré Hoefkens à Extra Time. "J'avais regardé beaucoup de matches de Kawabe et j'avais vu qu'il avait quelque chose de spécial."

"Au début de la saison, il avait encore des difficultés parce que nous avions aussi du mal à être dominants. Mais maintenant que nous sommes capables de mieux faire circuler le ballon, il est très bon. Il travaille très dur pour l'équipe, ce qui est très important".

Kawabe ne se contente pas de distribuer... "Dans la surface de réparation, il est décisif", a-t-il déclaré à propos du Japonais, qui avait chambré les supporters d'Anderlecht lors de son but dimanche.