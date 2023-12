🎥 La méthode allemande : l'amende record écopée par Cologne pour des jeux de fumigènes avant un match

Le 22 octobre, le FC Köln a disputé le derby contre le Borussia Mönchengladbach. Les supporters locaux ont organisé un feu d'artifice ainsi que des jeux de fumigènes qui ont coûté énormément au club.

En raison de l'utilisation du matériel pyrotechnique, la rencontre a débuté avec six minutes de retard. Un acte à ne pas laisser passer pour la fédération, qui a proposé une sanction radicale.

En effet, Cologne a écopé d'une amende de... 595.000€. "À notre avis, cette approche passe absolument à côté de l’essentiel. Imposer des sanctions sous cette forme est très éloigné de la réalité du football allemand et de la culture des supporters", a déclaré le directeur sportif Christian Keller. Le club fera appel de cette sanction.

La méthode allemande est radicale, mais nos voisins de l'est ont bien moins de problèmes de matchs arrêtés et de problèmes entre les supporters. Une solution d'amende particulièrement salée qui pourrait séduire l'Union Belge, mais qui ferait excessivement mal aux différents clubs de notre pays.

