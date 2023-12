Conference League : Bruges passera l'hiver européen, grosse désillusion pour La Gantoise

Les quatre premiers groupes ont rendu leur verdict au terme de cette ultime journée de Conference League. Place aux dernières rencontres.

Groupe A

Lille - KI

Déjà qualifiés, les Lillois ont assuré la première place face à la modeste formation de Klaksvikar itrottarfelag (KI). Yazıcı (29e), Gomes (86e) et Zhegrova dans les arrêts de jeu permettent aux Dogues d'éviter les barrages.

Slovan - Olimpija

Les Slovaques du Slovan Bratislava avaient encore une chance de chiper la première place à Lille en cas de victoire, combinée à un faux pas des Nordistes. Mais les Dogues l'ont emporté et le Slovan ne s'est pas imposé suite à un doublé de Lucas (17e et 58e) pour un but de Blackman (27e) pour les locaux. Le Slovan est deuxième et ira en barrages.

Groupe B

Maccabi TA - LA GANTOISE

C'est en Serbie sur terrain neutre, que les deux formations se jouaient la première place du groupe synonyme de qualification directe pour le tour suivant. Les Buffalos ont raté le coche. Ils étaient menés de deux buts à la pause (Kanichowsky à la 9e et Zahavi à la 24e). Après la réduction du score de De Sart (49e), Zahavi (61e) enfonçait le clou. Le Maccabi termine premier devant les Belges, qui devront donc passer par les barrages.

Zorya - Breidablik

Match sans enjeu remporté par Zorya grâce à Guerrero (2e), Muminović (11e), Mićin (19e) et Gorbach (76e).

Groupe C

Viktoria Plzen - Astana

Solides et invaincus leaders du groupe, les Tchèques accueillaient une formation encore en lutte pour accrocher la deuxième place, mais qui a finalement subi la loi des locaux.

Dinamo Zagreb - Ballkani

Les Croates ont mis fin à tout suspense dans la course à la deuxième place en battant Ballkani grâce à Peric (69e) et Petkovic (72e et 77e).

Groupe D

CLUB BRUGES - Bodø/Glimt Bodø/Glimt

Nusa (26e), ouvrait le score pour le Club, bien servi par Skov Olsen. Après l'égalisation de Pellegrino sur penalty (57e), Thiago (58e) redonnait l'avance au Brugeois avant que Mechele (89e) ne scelle la victoire belge. Les Blauw & Zwart terminent ainsi premier de leur groupe et sont qualifiés pour la suite de la compétition.

Lugano - Besiktas

Déjà éliminés de toute compétition européenne, Lugano et le Besiktas l'a emporté pour l'honneur à Lugano avec des buts de Hajrizi (c.s.c., 6e) et Terzi (88e).