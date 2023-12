Un joueur de l'Union n'en revenait pas : "Je n'ai jamais vu ça !"

Grande soirée pour l'Union ce jeudi soir en Europa League. Les coéquipiers d'Alessio Castro-Montes se sont offert le scalp de Liverpool (2-1).

Castro-Montes était tout sourire en zone mixte après cette superbe victoire. "C'est un résultat historique pour l'Union. Ce n'était peut-être pas la meilleure équipe de Liverpool, mais on a fait un très grand match."

L'USG peut totalement savourer : cette prestation était sans doute l'une des plus abouties depuis le début de la saison. "On avait vraiment l'impression d'être partout sur le terrain. L'intensité qu'on a mise était incroyable. Je n'avais jamais vu ça sur un terrain de football. C'est ça aussi notre force : l'esprit d'équipe."

"Avec deux individualités qui font un match exceptionnel : Puertas et Amoura. Pour battre Liverpool, il faut l'intensité, l'esprit d'équipe, mais aussi ces moments individuels pour faire la différence."

L'Union va découvrir la Conference League

3e de son groupe, l'Union SG est éliminée de l'Europa League. Les Bruxellois se consoleront avec les barrages de la Conference League. "On va essayer d'aller le plus loin possible. C'est quand même plus beau pour nous de passer en gagnant face à Liverpool. On a fait notre boulot, mais Toulouse aussi..."

Castro-Montes ne boude cependant pas son plaisir. "Nous sommes ambitieux. Nous sommes allés jusqu'en quarts de finale de l'Europa League la saison dernière. On devra se donner à 100 pourcents à chaque match. Si on se donne à fond, on a vu qu'on pouvait gagner contre des grosses équipes."