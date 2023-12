Les retrouvailles pour Lior Refaelov, qui est en grande forme

Le tirage au sort de la Conference League a réservé de belles retrouvailles avec le football belge pour Lior Refaelov. L'Israélien est en grande forme sur le plan sportif, mais vit naturellement des moments compliqués.

Il ne s'attendait certainement pas à revenir si vite sur les terrains belges. Lior Refaelov approchera des 38 ans en février prochain quand son Maccabi Haïfa affrontera La Gantoise, en 16e de finale de la Conference League. C'est le 22 février que le Maccabi viendra à la désormais ex-Ghelamco Arena ; presque précisément un an plus tôt (5 mars 2023), Refaelov affrontait La Gantoise en championnat pour la dernière fois (défaite 1-0, et 19 minutes de jeu pour l'Israélien).

La Gantoise ne réussit pas à Refaelov

L'ancien du Club de Bruges appréciera particulièrement cette opportunité de retrouver un ancien rival... qui lui a peu réussi récemment. Un 0/6 la saison passée, une défaite en finale de la Croky Cup (et 1/6 en championnat) un an plus tôt : sous le maillot du RSCA, le Soulier d'Or 2021 n'a jamais battu La Gantoise. Il faut pour cela remonter à la saison 2020-2021 et à deux victoires avec l'Antwerp.

© Photonews

Mais quelle version de Lior Refaelov retrouvera nos pelouses ? Son départ d'Anderlecht était une évidence, tant le vétéran israélien commençait à accuser son âge. L'ancien brugeois n'avait plus le niveau pour le top belge et a opté pour un retour compréhensible au pays, où il se refait une petite santé. Refaelov a cependant peiné à prendre ses marques en début de saison, perdant assez vite sa place de titulaire.

Titulaire, il ne l'est plus forcément, alternant entre le onze et le banc. Mais sur les 4 dernières rencontres, Lior Refaelov a délivré 3 passes décisives... et inscrit un doublé, ce dimanche face à l'Hapoel Haïfa. Ses deux premiers buts en championnat depuis le 17 septembre dernier. Entre temps, la vie en Israël a changé : le championnat a été suspendu suite à l'attaque du Hamas et la réplique à grande échelle de l'armée israélienne, qui ont plongé Israël et la Palestine dans le chaos.

Un Refaelov en grande forme

Après ces événements tragiques, Lior Refaelov était revenu en Belgique, auprès de sa femme et ses enfants qui habitent à Anvers. Le championnat a finalement repris fin novembre. Paradoxalement, c'est après ce break forcé que l'ancien du RSCA a semblé trouver ses marques et son flow, puisqu'il a été décisif à chaque rencontre en championnat depuis. Peut-il continuer sur cette lancée jusqu'aux retrouvailles avec La Gantoise et le football belge ?