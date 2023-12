Ostende mandate... la justice dans le cadre du transfert d'Arthur Theate !

Le KV Ostende bénéficiait d'un pourcentage à la revente sur le transfert d'Arthur Theate de Bologne vers le Stade Rennais. Les Côtiers n'ont pas encore récupéré leur dû et entreprennent une action en justice.

Le KV Ostende vient d'annoncer la nouvelle dans un communiqué. Les Côtiers ont entrepris des actions légales contre le club italien de Bologne, dans le cadre du transfert d'Arthur Theate en août 2021.

"Ce jour, le KV Ostende a traduit le club de Bologne en justice pour des payements manquants dans le cadre du transfert d'Arthur Theate en 2021. Il a été transféré après une fantastique première saison professionnelle, lors de laquelle le club a obtenu une cinquième place historique au terme de la saison régulière."

"De plus, Theate est également devenu Diable Rouge peu après son départ d'Ostende et fait aujourd'hui figure de titulaire indiscutable en équipe nationale. Moins d'une année plus tard, en juillet 2022, Theate quittait Bologne pour le Stade Rennais, ce qui a représenté un sérieux profit pour Bologne."

Le KVO espère donc bien récupérer son dû, si important pour le futur du club. Pour rappel, le KV Ostende peine à payer ses créanciers et n'est pas si loin d'une faillite.

"Malgré nos nombreuses tentatives de collecter les payements manquants et dus (NDLR : le KV Ostende bénéficiait d'un pourcentage à la revente, qui n'a pas été versé), Bologne n'est pas encore entré dans ses obligations contractuelles. Ostende est un club régional, qui dépend ses revenus du mercato, et ne parvient pas à comprendre que le 4e de Série A ne respecte pas les contrats du passé, alors que nous leur avons permis de réaliser une sérieuse plus-value".