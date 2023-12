Thibaut Courtois ne disputera pas l'Euro 2024. Au-delà des polémiques, c'est bien sûr une très mauvaise nouvelle sur le plan sportif : peut-on gagner l'Euro sans lui ?

Passons au-dessus du côté "polémique" et médiatique de la chose : nous avons donné notre avis sur le sujet, mais il ne s'agit que d'une opinion. Domenico Tedesco aura la sienne, et décidera lui-même s'il veut régler la chose et convaincre Thibaut Courtois de revenir en sélection après l'Euro 2024. Seuls les deux hommes, "en adultes", comme l'a dit Courtois, auront le fin mot.

Parlons donc du sportif : sur le plan sportif, l'absence de Courtois est une catastrophe. Et on ne peut blâmer le portier du Real Madrid : même s'il réglait le conflit en cours avec Tedesco, sa blessure l'aurait probablement empêché d'être à 100%. Contrairement par exemple au cas Axel Witsel qui avait gagné son "contre-la-montre" avant l'Euro 2020, un gardien de but a besoin de certitudes. Koen Casteels est confirmé dans son statut de n°1 à l'approche de 2024 et c'est une très bonne chose.

Peut-on gagner l'Euro 2024 sans lui ?

Reste cette question : gagner un grand tournoi sans le meilleur gardien du monde, est-ce possible ? La dernière Coupe du Monde a prouvé qu'un grand gardien est crucial. En 2018, sans un Courtois au sommet de son art, l'exploit face au Brésil n'existait pas. Et c'est indéniable : Casteels est un moins bon gardien que Courtois.

© photonews

Alors, peut-on gagner l'Euro 2024 sans Thibaut Courtois ? Peut-être. Avant la Coupe du Monde 2022, bien peu auraient parié sur une performance telle que celle d'Emiliano Martinez. Lors de chaque grand tournoi, un gardien se révèle - on pense bien sûr aux Coupes du Monde de l'ancien Rouche Memo Ochoa, transfiguré sous le maillot mexicain.

Mais Koen Casteels n'a pas encore de performance référence sous le maillot des Diables Rouges. Il n'a pas encore cette aura qui donnera aux supporters l'impression qu'il est l'homme de la situation. Il faudra qu'il le soit : Casteels a 6 mois pour devenir le héros d'une nation. Avec un transfert évoqué d'été en été depuis plusieurs années, l'année 2024 pourrait être la plus importante de sa carrière...