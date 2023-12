Tour de force du Cercle, qui enfonce Courtrai et entre dans le top 4

Le Cercle de Bruges recevait le KV Courtrai ce mercredi soir dans le cadre de la 19e journée de Pro League. Les Groen en Zwart se sont promenés face aux Kerels.

Courtrai, qui n'a toujours pas trouvé de remplaçant à Glen De Boeck, avait à coeur de sortir de sa spirale négative. Mais face à un Cercle de Bruges qui se montre très régulier cette saison, il n'y a pas vraiment eu de match.

Pourtant, Courtrai a tenu bon durant presque l'entiéreté de la première période. A la 45e+1, le Cercle a pris les devants via son capitaine, Thibo Somers.

En entame de seconde mi-temps, l'inévitable Kevin Denkey a marqué le but du break (2-0, 47e). Déjà le 14e but en 18 matchs cette saison en championnat pour le Togolais. Moins de 10 minutes plus tard, Minda a porté le score à 3-0 (55e).

Le Cercle de Bruges grimpe provisoirement à la 4e place du classement de Pro League. La pression est désormais sur le Club de Bruges, l'Antwerp, Genk et La Gantoise. Courtrai est toujours lanterne rouge, et prie pour qu'OHL et Eupen ne prennent pas le large...