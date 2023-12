Les supporters du Standard restent patients... mais tiendront-ils encore longtemps ?

Les supporters du Standard se montrent patients depuis le début de la saison. Très patients. Mais la donne sera-t-elle la même en 2024 ?

La saison dernière, le Standard avait l'ambition de se qualifier pour les Play-Offs 1. Les joueurs de Ronny Deila se devaient donc de terminer dans le top 4, une chose pas aisée lorsque l'on sait que sept, voire huit équipes se battaient pour ces places.

Encourageants pendant 90% de la phase classique, les Liégeois ont néanmoins échoué aux portes de la bataille pour le titre et ont vécu des Play-Offs 2 catastrophiques, lors desquels l'entraîneur norvégien est parti en cours de route.

Une saison retenue comme "assez bonne", qui laissait présager des résultats intéressants (et encore meilleurs ?) cette saison. L'objectif était donc simple et naturel : toujours les Play-Offs 1, qui sont désormais ouverts aux six premières équipes. Mais en cette fin décembre, le Standard en est bien loin.

© photonews

Les supporters du Standard restent patients... pendant combien de temps ?

Lourdement tombés à Malines, les Rouches sont 10es et ne comptent plus que cinq longueurs d'avance sur les Play-Offs 3. Neuf points. Voilà ce qui sépare maintenant le Standard de Genk, sixième, alors que la majorité des candidats au top 6 compte un match de moins.

Même à domicile, le matricule 16 n'a remporté que trois de ses neuf matchs de championnat. Une situation qui agace, de plus en plus, d'autant que le club ne rassure pas pour se mettre à jour administrativement et vient encore de subir une interdiction de transferts, qui devrait toutefois être levée prochainement.

Par le passé, les supporters les plus chauds du pays auraient probablement "retourné" le stade pour moins que ça. On se rappelle notamment du traitement réservé à Roland Duchâtelet, alors que le Standard était... troisième du championnat. Mais les fans liégeois restent patients, conscients de la situation financière difficile dans laquelle se trouve le club principautaire.

© photonews

Cependant, le ton monte. Carl Hoefkens se voit montrer la porte de sortie par l'ensemble du stade, tandis que 777 Partners est pointé du doigt pour ses défauts de payement, et autres. Les supporters du Standard veulent du changement, de la clarté, et vite.

Tout le monde ou presque s'est fait une raison : les Play-Offs 1 sont devenus inaccessibles cette année, le club doit désormais éviter le pire... et avec une certaine manière. Sans quoi, Sclessin risque de bouillonner en 2024...