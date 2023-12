Un retour attendu depuis huit mois : A 35 ans, Laurent Depoitre peut-il retrouver son meilleur niveau ?

Huit mois. Un long tunnel. Une éternité. Mais enfin, Laurent Depoitre a rejoué en match officiel avec l'équipe première de La Gantoise. L'attaquant est monté à un quart d'heure du terme contre OHL, après avoir disputé 45 minutes avec les espoirs, en Nationale 1.

"Les supporters m'ont soutenu d'une manière très réconfortante. C'est très agréable d'être de retour après huit longs mois. J'ai encore besoin de temps pour revenir à 100%, mais cela m'avait énormément manqué" a déclaré le buteur après la rencontre.

Un retour commenté par son entraîneur, Hein Vanhaezebrouck. "J'en suis très satisfait. Il sait garder le ballon, il nous permet d'avoir un point d'ancrage devant. C'est une manière différente pour nous d'attaquer. Laurent prouvera son utilité cette saison, même s'il doit d'abord retrouver son meilleur niveau."

Tout un défi, pour celui qui a fêté son 35e anniversaire au début du mois de décembre. Mais son entraîneur a raison, Laurent Depoitre peut encore rendre de précieux services à La Gantoise.

