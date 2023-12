Ronny Deila répond aux critiques du début de saison : "Cette fois, nous étions la meilleure équipe"

Tourmenté en début d'exercice, Ronny Deila vit des jours heureux au Club de Bruges. Ses joueurs n'ont plus perdu depuis onze matchs et sont clairement de retour au premier plan.

Critiqué en début de saison, Ronny Deila a trouvé son rythme sur le banc du Club de Bruges. Après leur partage contre la RUSG, les Blauw & Zwart n'ont plus perdu depuis 11 matchs en championnat.

"Je suis très fier de la période écoulée depuis la dernière trêve. Nous sommes invaincus depuis onze matchs et continuons à progresser. Il y a une grosse différence avec la première rencontre face à l'Union. Cette fois, nous étions la meilleure équipe" se réjouissait Ronny Deila en conférence de presse.

"Nous sommes encore actifs dans trois compétitions, nous avons déjà joué 34 matches et les joueurs ont tout donné à chaque fois. On a fait beaucoup de progrès et on mérite une pause, mais on va revenir encore plus affamés en 2024."

Par rapport au match aller, le Club de Bruges a bien mieux négocié sa rencontre contre l'Union. Les joueurs de Deila ont pu prendre un point, le T1 estime que ses troupes ont mérité la victoire.

"Nous voulions évidemment gagner, mais c'était surtout important de ne pas perdre. L'Union a marqué en fin de première période, mais n'a pas eu beaucoup d'occasions. Nous méritions de prendre les trois points" a conclu Ronny Deila.