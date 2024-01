C'est fait : Tajon Buchanan va quitter le Club de Bruges... et rapporter bien moins qu'espéré

On aura entendu tout et son contraire dans le dossier Tajon Buchanan. Certaines rumeurs farfelues ont été jusqu'à évoquer un transfert à plus de 50 millions vers Manchester City. Mais depuis quelques jours, son départ à l'Inter Milan se précise.



Les journalistes de l'Europe entière sont désormais unanimes, le Canadien va rejoindre le finaliste de la dernière Ligue des Champions. Alors qu'un pactole était évoqué, le Club de Bruges ne touchera pas la somme escomptée.

Fabrizio Romano, journaliste italien réputé, parle d'un montant de 7 millions d'euros, accompagné de bonus pouvant faire grimper la somme à 10 millions d'euros. La visite médicale de Buchanan serait prévue dès ce jeudi.

🚨⚫️🔵 Tajon Buchanan to Inter, here we go! Deal in place with Club Brugge on €7m fixed fee plus add-ons.



Personal terms agreed weeks ago and Tajon’s set to travel to Milano tomorrow — medical tests on Thursday.



🇨🇦 Agreement completed, set to be sealed.@TurkishAirlines ✈️ pic.twitter.com/G7unSCka0h