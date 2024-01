Un international américain intéresse la Jupiler Pro League

Selon les informations d'un insider suivant la MLS et le football nord-américain, un international étatsunien évoluant aux Pays-Bas intéresserait des clubs belges. Il s'agirait de Djordje Mihailovic.

Djordje Mihailovic (25 ans) évolue à l'AZ Alkmaar depuis janvier 2023, débarquant à l'époque du Montréal CF pour 3 millions d'euros. Milieu de terrain polyvalent, le natif de Jacksonville a disputé 16 matchs cette saison et intéresse plusieurs clubs européens.

Selon MLS Transfers, page Twitter suivant les clubs de MLS et les internationaux américains évoluant en Europe, Djordje Mihailovic serait ainsi sur la liste de quelques clubs de Jupiler Pro League et de D1 écossaise. Aux USA, les New York Red Bulls seraient aussi intéressés à l'idée de le rapatrier. Mihailovic est international américain (11 caps, 3 buts).

En manque de temps de jeu, Djordje Mihailovic pourrait donc être une affaire à saisir pour les clubs de Pro League intéressés. La saison passée, il avait croisé la route du RSC Anderlecht en Conference League, montant au jeu lors des deux quarts de finale disputés par l'AZ face aux Mauves.