📷 Kevin De Bruyne et Jérémy Doku toujours plus proches de disputer leur premier match ensemble à Manchester City

Le retour de Kevin De Bruyne sur les terrains semble imminent. Le Diable Rouge sera bient√īt r√©tabli d'une grave blessure. Une bonne nouvelle pour Manchester City, mais √©galement son co√©quipier et compatriote J√©r√©my Doku.

Ce sera bientôt la fin d'une longue attente. De Bruyne, blessé depuis le mois d'août, ne devrait plus tarder avant de refouler les pelouses. "Il est presque prêt mais je veux d’abord qu’il revienne sur le banc (...) Il se prépare et se rapproche d’un retour. Il s’entraîne bien et va commencer à recevoir de plus en plus de minutes de jeu pour revenir à son meilleur niveau", avait déclaré son entraîneur Pep Guardiola.

Outre le retour de KDB, Manchester City fêtera bientôt de Jérémy Doku. L'ailier belge est absent depuis début décembre suite à une légère blessure musculaire. Comme le montrent ces images, il est de retour à l'entraînement. C'est également le cas d'Erling Haaland.

Suite à la longue blessure de De Bruyne, les deux Belges n'ont jamais joué ensemble à Manchester City. De quoi attendre une grande première ces prochaines semaines ? Cela semble de plus en plus clair.