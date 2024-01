Un cadre du Cercle de Bruges suivi en France... mais aussi par Anderlecht et Genk ?

Boris Popovic est l'un des patrons du Cercle de Bruges depuis son arrivée en 2021. Le Franco-Serbe pourrait bientôt passer un palier.

En 2021, Boris Popovic (23 ans) débarquait de l'équipe réserve de Monaco, club partenaire du Cercle de Bruges. Rapidement, le défenseur central franco-serbe devenait un pilier des Groen & Zwart. Cette saison, il est un titulaire important au sein de l'équipe de Miron Muslic.

Et de par son passé au centre de formation monégasque, Popovic pourrait compter sur de l'intérêt en provenance de Ligue 1. Selon les informations du média Team Football, le Stade Brestois se serait renseigné au sujet du joueur brugeois. Brest est actuellement le surprenant 4e de Ligue 1, et s'attend à perdre Lillian Brassier, défenseur central que l'on cite notamment à Bruges mais surtout à Milan et Porto.

Boris Popovic est estimé à 2 millions d'euros sur Transfermarkt et est sous contrat jusqu'en 2025 au Cercle de Bruges. Son profil, cependant, ne laisserait pas indifférent en Belgique non plus : toujours selon Team Football, le RSC Anderlecht et le Racing Genk seraient également intéressés. Il convient cependant de prendre des pincettes en ce qui concerne cette rumeur.