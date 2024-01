Analyse Anderlecht : un candidat inattendu en l'absence de Sardella ?

Anderlecht est parti en stage hivernal avec six joueurs des RSCA Futures. Quelques-uns d'entre eux sont sur le point d'éclore et de revendiquer une place dans l'équipe première. Et puis, il y a le cas très spécial de Mohamed Bouchouari.

Suite à la blessure de Killian Sardella, il ne restait plus qu'un seul arrière droit dans le noyau de Brian Riemer. Il s'agit de Louis Patris. Ce dernier n'a pas encore convaincu cette saison, mais il aura deux mois pour tenter de marquer des points. Le cas de Mohamed Bouchouari est quant à lui très intrigant et différent. Le latéral droit des RSCA Futures est dans sa dernière année de contrat avec les Mauves. Il sera également trop âgé pour jouer avec les U23 la saison prochaine. Mohamed Bouchouari, un parcours pas comme les autres Bouchouari n'a jamais été en lice pour intégrer l'équipe A. Son parcours a été plutôt...spécial. Chez les jeunes, il a joué pour quatre équipes : le Beerschot, Zulte Waregem, le PSV et Anderlecht. En 2019, il quitte Neerpede pour jouer avec le club luxembourgeois de Dudelange. Après un an, son contrat n'a pas été renouvelé et il est resté sans club pendant une demi-saison jusqu'à ce qu'Anderlecht le récupère. La saison dernière, il a été prêté au club néerlandais du FC Emmen. Mais cette saison, en raison des nombreux départs chez les Futures, il est titulaire au sein de l'équipe de Marink Reedijk. Cette saison, il compte 12 apparitions, dont 11 titularisations. Une solution d'urgence pour Anderlecht ? Ainsi, voilà Bouchouari repris avec le groupe A pour le stage en Tunisie. Il est sûr qu'il démarre de très loin et que pour revendiquer une place régulière chez les A, il va devoir beaucoup se montrer. Reste que s'il arrive quelque chose à Patris dans le futur, il doit être prêt à prendre la relève. C'est l'occasion pour lui de se faire remarquer, car Anderlecht n'a pas l'intention d'acheter un arrière droit supplémentaire lors de ce mercato. Ce sera à Bouchouari de montrer à Riemer qu'il est prêt...et peut-être de se montrer aux yeux d'autres équipes. Voilà qui serait une belle revanche et une occasion à saisir pour donner un sacré coup de boost à sa carrière.