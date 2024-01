Une révélation dans l'affaire du VAR à Anderlecht-Genk pourrait tout changer !

Une révélation vient d'être faite par VTM concernant les discussions entre le VAR et Nathan Verboomen, lors d'Anderlecht-Genk. Et cela pourrait bien tout changer.

Le 23 décembre dernier, Genk était battu par le RSC Anderlecht (2-1) dans un match marqué par une phase très polémique. Alors que le score est de 0-0, Bryan Heynen manque un penalty devant Kasper Schmeichel, mais Yira Sor suit bien et marque. L'arbitre, Mr Verboomen, décide finalement de faire retirer le penalty... mais après une longue discussion avec ses assistants vidéo, il revient sur sa décision. Le jeu reprend des pieds de Schmeichel, et le score reste de 0-0.

Peu après la rencontre, le département arbitral reconnaissait ses torts : le penalty aurait dû être redonné. Et le Racing Genk n'a pas tardé à réclamer que la rencontre soit rejouée. En effet, il s'agirait non pas d'une erreur d'appréciation mais d'une mauvaise application des règles, car les assistants vidéo de Mr Verboomen (et notamment Mr Boterberg, en charge du VAR) auraient vu Yari Verschaeren dans le rectangle en plus de Yira Sor.

Les assistants n'ont PAS mentionné Yari Verschaeren !

L'avocat du RSCA, Me Walter Damen, déclarait récemment que selon lui, il ne s'agissait que d'une erreur d'inattention. Les arbitres vidéo n'auraient pas vu Yari Verschaeren, et rien n'indiquerait le contraire. Or, selon VTM Nieuws, le nom de Verschaeren n'aurait en effet été prononcé à aucun moment dans les discussions entre Mr Verboomen et le VAR.

Autrement dit : à aucun moment les assistants n'évoqueraient la présence du n°10 d'Anderlecht dans le rectangle. Cela ne veut pas dire qu'ils ne l'avaient pas vu... mais cela enlève toute certitude qu'ils l'aient vu. Et pour que le match soit rejoué, il faudrait bien sûr une certitude absolue qu'une erreur d'application des règles a été commise. C'est donc, en théorie, une zone grise largement suffisante pour que le match ne soit pas rejoué. Affaire à suivre de très près !