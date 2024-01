🎥 Luca Oyen et Genk s'offrent un festival contre un adversaire bien connu du football belge

Le Racing Genk s'est promené face à Lugano (4-0). Luca Oyen a été le grand monsieur de la rencontre avec deux (jolis) buts et un assist.

Après avoir défié l'Union Saint-Gilloise en barrage d'Europa League (deux défaites) et le Club de Bruges en phase de groupe de Conférence League (deux défaites), le FC Lugano a retrouvé Genk en amical. Résultat des courses...une nouvelle défaite pour les Suisses.

Et même une lourde défaite : à la mi-temps, le Racing menait déjà 3-0 grâce à deux beaux buts de Luca Oyen et une autre réalisation de Yira Sor, servi par...Luca Oyen. Malgré dix changements à la pause, Genk pouvait se permettre de garder une équipe compétitive lors du second acte pour finalement s'imposer 4-0 grâce à Tolu Arokodare.

Doublé de Luca Oyen (2003 et U21ūüáßūüá™) !!!pic.twitter.com/OWydpenzNf — Prospect Belgium ūüáßūüá™ (@ProspectBelgium) January 9, 2024

Outre le coup de boost à Luca Oyen, peu utilisé en début de saison, ce match amical a permis à Konstantinos Karetsas de faire ses débuts avec l'équipe première. Déjà au-dessus du lot avec les U23 en D1B, le milieu offensif de 16 ans sera à surveiller de près dans les prochains mois.