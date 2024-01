Arnaud Bodart ne cache pas ses ambitions pour 2024

Arnaud Bodart est l'un des rares joueurs du Standard à n'avoir à peu près rien à se reprocher cette saison. Le gardien des Rouches entame 2024 avec toujours autant d'ambition.

Arnaud Bodart est le meilleur joueur du Standard cette saison, d'assez loin - et cela en dit long sur les difficultés liégeoise. En 2024 sous Ivan Leko, il espère avoir moins de travail. Mais le gardien de but des Rouches a de l'ambition. "Quand on est joueur de foot, on veut jouer les grandes compétitions, être international", déclare Bodart dans une interview accordée à La Dernière Heure depuis le stage estival du Standard.

S'il n'a pas quitté le Standard l'été dernier comme c'était pourtant plus ou moins attendu, Bodart n'en reste pas moins en effet un Diable Rouge à part entière. Même s'il n'a pas encore honoré de première cap, il est le 4e gardien régulier de Domenico Tedesco. Et avec le forfait acté de Courtois pour l'Euro, il peut espérer participer à l'Euro derrière Casteels, Sels et Kaminski.

Bodart a une bonne relation avec Tedesco

"Partir dans un grand championnat et être n°2, ce n'est pas une option (...) C'est clair que l'Euro est un objectif pour moi. Je dois tout donner, mais pour tout donner, il faut avant tout jouer", estime Arnaud Bodart. Les supporters du Standard n'ont donc rien à craindre concernant un départ cet hiver. "Domenico Tedesco parle énormément aux joueurs, on sent une considération. Je ne dis pas que je m'attends à être titulaire, mais se sentir considéré, c'est génial".