Anderlecht, meilleur centre de formation du pays : trois clubs belges intègrent le top 100 mondial !

Cette semaine, l'Observatoire du football CIES a publié le top 100 des clubs dotés des centres de formation les plus rentables au monde au cours des dix dernières années. Trois clubs belges en font partie : le Sporting d'Anderlecht, le Club de Bruges, ainsi que le Standard de Liège.

Avec 516 millions d'euros de revenus sur cette période, Benfica est de loin le club doté du centre de formation le plus rentable. Connu pour son académie et surtout pour sa capacité à détecter de jeunes talents, Benfica domine le classement de la tête et des épaules. João Félix (127,2 M€), Rúben Dias (71,60 M€) et Gonçalo Ramos (65 M€) ont tous ramené une somme importante au club portugais.

Derrière Benfica, on retrouve l'Ajax (376 millions d'euros) et l'Olympique Lyonnais (370 millions d'euros). Le Real Madrid (364 millions d'euros) et Chelsea (347 millions d'euros) complètent le top 5.

Anderlecht, Bruges et le Standard dans le top 100

Trois clubs belges figurent dans ce classement et sans surprise, Anderlecht (179 millions d'euros) arrive en tête, à une jolie 25ᵉ place. De nombreux talents ont émergé de Neerpede ces dernières années, dont Youri Tielemans (25 millions d'euros à Monaco en 2017) et Jérémy Doku (26 millions d'euros à Rennes en 2020).

Plus bas dans ce top 100, on retrouve le Club de Bruges à la 77ᵉ place et le Standard Liège à la 78ᵉ place. Retrouvez le classement complet ainsi que les détails ICI.