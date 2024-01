Bodart ou Vanheusden : lequel a le plus de chances d'aller à l'Euro ?

Arnaud Bodart et Zinho Vanheusden ont tous deux été interrogés au sujet de l'Euro 2024. Le Standard peut-il compter deux Diables Rouges parmi les 26 de Tedesco, malgré une saison compliquée ?

Dans quelques mois, Domenico Tedesco révélera les 26 Diables Rouges qui se rendront à l'Euro 2024 en Allemagne. Le sélectionneur national a très probablement déjà une bonne vingtaine de certitudes en tête, au moins. Il y aura peu de places pour les surprises du chef et les retardataires, et probablement peu pour les joueurs ayant vécu une saison compliquée.

Le Standard, sauf seconde partie de saison phénoménale sous Ivan Leko, fera partie des clubs ayant vécu une saison compliquée. Et même si Arnaud Bodart et Zinho Vanheusden font partie des meilleurs Rouches, ils risquent fort de ne pas participer aux Playoffs 1, par exemple. Peuvent-ils, dans ces conditions, rêver de l'Euro 2024 ?

Arnaud Bodart, quatrième gardien assuré ?

Arnaud Bodart ne s'en est pas caché : l'Euro 2024 est un réel objectif. Et à la différence d'un autre gardien de but autrement plus haut dans la hiérarchie, Bodart a également assuré "ressentir de la considération" de la part de Domenico Tedesco - un discours qu'absolument tous les Diables, sauf Courtois, tiennent, soit dit en passant. Sa place de n°4 dans la hiérarchie des gardiens semble solide.

Car même alors que le Standard semblait au fond du trou, Tedesco a conservé sa confiance en Bodart pour compléter son noyau. Et les cris d'orfraie n'y changeront rien : comme Roberto Martinez avant lui, son successeur ira à l'Euro avec 4 gardiens. Le forfait acté de Thibaut Courtois donne à Bodart la quasi-certitude d'être le quatrième, derrière Casteels, Sels et Kaminski.

Un seul joueur pourrait priver Bodart de ce rôle : Maarten Vandevoordt. Une fin de saison en boulet de canon du n°1 des Espoirs pourrait potentiellement finir par lui valoir une sélection. Peut-être le mériterait-il déjà, peut-être même mériterait-il d'être plus haut dans la hiérarchie, devant le gardien de but de Strasbourg ou du 17e de Championship. Mais Vandevoordt n'a jamais été appelé par Tedesco, qui semble le laisser à disposition de Gill Swerts pour l'instant.

Zinho Vanheusden a moins de raisons d'espérer

Concernant Zinho Vanheusden, le débat est plus compliqué. D'abord parce que le rôle de quatrième gardien, sauf cas rarissimes, est presque symbolique. Bodart, s'il se rend à l'Euro, a moins d'un pourcent de chances d'y disputer la moindre minute et il le sait. Vanheusden viendrait renforcer un secteur défensif où la tournante existe, et où les blessures sont même tristement fréquentes chez les Diables.

Mais c'est aussi ce dernier point qui permet à Vanheusden d'espérer. Quelques certitudes, Theate, Faes voire Debast, sont quasi-toujours fit. Mais Jan Vertonghen ne rajeunit pas, et Tedesco espère presque qu'Anderlecht l'enveloppera dans du papier bulle à quelques mois de l'Euro. Ameen Al-Dakhil, que le sélectionneur apprécie beaucoup, ne joue plus.

En novembre dernier, Vanheusden était le 6e défenseur central repris, après ces cinq noms. Tedesco devra faire de la place pour Kevin De Bruyne dans sa sélection, et n'a certainement pas besoin de 6 défenseurs axiaux ; Zinho Vanheusden pourrait donc en faire les frais. Maxim De Cuyper rêve lui aussi d'une première sélection. Mais le secteur défensif a toujours été l'un des plus instables et incertains en Belgique, et cela pourrait jouer en la faveur du capitaine du Standard...