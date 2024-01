L'Union Saint-Gilloise doit-elle craindre le départ d'un joueur clé ?

L'Union commence l'année 2024 en tant que leader du championnat. Cependant, il reste à voir ce que le mois de janvier réserve à l'équipe. En effet, les semaines à venir pourraient s'avérer difficiles pour retenir tout le monde.

Le CEO Philippe Bormans a déjà annoncé à plusieurs reprises à grands coups de déclarations que cet hiver, en principe, personne ne peut ou ne doit partir. Remporter le titre et/ou bien performer en Conference League sont les priorités.

Cependant, un transfert ne doit jamais être exclu en cas d'offre que le club ne pourrait refuser. Même les années précédentes - souvenez-vous de Dante Vanzeir par exemple - il a parfois fallu s'adapter à la situation financière. La question se pose donc : que va-t-il se passer avec Cameron Puertas ?

Il réalise une saison exceptionnelle avec notamment quatre buts et douze passes décisives en championnat, et six buts et quinze passes décisives toutes compétitions confondues en à peine 29 matchs.

Il est ainsi l'un des joueurs les plus décisifs de la Jupiler Pro League. Des scouts de plusieurs pays étaient présents pour lui lors des matchs d'Europa League. Et tous ont sans aucun doute noté que des aspects positifs dans leurs carnets.

C'est donc la mobilisation générale du côté saint-gilloise, car selon RMC Sport, de nombreuses équipes sont intéressées par Cameron Puertas. Le joueur espagnol de 25 ans susciterait l'intérêt de grands clubs français, au moins une équipe du top 5 en Allemagne, et également des équipes de Premier League.